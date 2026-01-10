Pisa, altro colpo sul mercato: preso Bozhinov dall'Anversa, cifre e dettagli
Il Pisa, mentre sta per scendere in campo con l'Udinese, chiude un altro importante acquisto dopo Durosinmi. Secondo Sky Sport infatti la società toscana ha definito in questi minuti per l'arrivo di un nuovo difensore che andrà a rafforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Alberto Gilardino.
Nello specifico si tratta di Rosen Bozhinov, centrale e all'occorrenza terzino sinistro proveniente dal Royal Antwerp. Il Pisa ha scelto di chiudere l'operazione a titolo definitivo per il classe 2005 bulgaro, che arriverà in Serie A subito per circa 5 milioni di euro.
