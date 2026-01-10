Virtus Entella-Monza: le formazioni ufficiali: una novità in difesa da ambo le parti
Arrivano le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Monza, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Diavoli Neri in campo con una sola novità nell'undici titolare rispetto al match di Venezia con il quale si è chiuso il 2025: il neoacquisto Alborghetti in difesa in sostituzione di Tiritiello. Una sola novità anche per i brianzoli che scelgono Delli Carri in difesa anziché Izzo.
Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Alborghetti, Marconi, Parodi; Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Di Mario; Guiu, Karic; Debenedetti. Allenatore: Chiappella.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Carboni, Delli Carri; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Ciurria, Keità Balde; Dany Mota. Allenatore: Bianco.
