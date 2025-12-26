Il Parma torna in campo dopo il disastro contro la Lazio: "Cerchiamo di sfruttare quell'amarezza"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, è tornato a parlare dell'ultimo ko dei suoi in campionato, prima del turno di riposo avuto nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana del Napoli, che avrebbe dovuto affrontare proprio i ducali nella sedicesima giornata di campionato. L'allenatore spagnolo ha detto la sua su quello che si aspetta dalla sua squadra dopo quella clamorosa sconfitta in 9 contro 11: "Domani mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo".

Cosa ha chiesto alla squadra?

"Che dobbiamo consolidare le cose positive che stiamo facendo, perché sono fondamentali per il nostro percorso e per avere i risultati che vogliamo. Sappiamo che possiamo fare meglio. Quello è stato il nostro focus".

Che settimane sono state?

"Abbiamo provato a sfruttare le due settimane per consolidare certi aspetti: la solidità e l'aspetto di squadra. Allo stesso modo abbiamo provato a sviluppare cose che ci possono aiutare in altre fasi, come avere la capacità di sbloccare le partite in certi contesti, per diventare una squadra con più soluzioni".