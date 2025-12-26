Live TMW Parma, Cuesta: "Dovremo usare positivamente l'amarezza post Lazio. Circati e Delprato ci saranno"

Una giornata di Santo Stefano particolare per l'ambiente del Parma, che domani si appresta a sfidare la Fiorentina in un delicato scontro salvezza. I crociati sono reduci da un turno di stop "forzato" e domani punteranno a rifarsi di fronte ai propri tifosi dopo l'ultima brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. A presentare la sfida per il Parma sarà ovviamente mister Carlos Cuesta, presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ore 13.00 - Ha inizio la conferenza.

Che partita si aspetta? Visto che il Parma ha saltato un turno. È positivo?

"Mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo".

Come sta la squadra?

"Circati è andato in progressione e domani sarà convocato, così come Delprato".

Quanto cambia la percezione della Fiorentina?

"Non cambia, ci concentriamo su quello che è sotto il nostro controllo. Sappiamo delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare".

Due squadre che si affidano molto al centravanti. Con Ondrejka e Oristanio cambierà il modo di servire Pellegrino?

"Sarà uno dei nostri focus: aumentare le possibilità di creare pericolo. Senza dubbio avere giocatori come loro ci può aiutare a creare di più, diversamente e meglio".

Che settimane sono state?

"Abbiamo provato a sfruttare le due settimane per consolidare certi aspetti: la solidità e l'aspetto di squadra. Allo stesso modo abbiamo provato a sviluppare cose che ci possono aiutare in altre fasi, come avere la capacità di sbloccare le partite in certi contesti, per diventare una squadra con più soluzioni".

Che partita si aspetta a livello mentale?

"Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l'importanza della partita sia uguale come per noi".

Domani ultima partita casalinga del 2025. Un appello ai tifosi?

"Ci piacerebbe tantissimo che fossimo con noi. Ci sarebbe piaciuto anche allenarci di fronte a loro e iniziare a creare quel legame più forte. Non è stato possibile per il meteo, ma speriamo che domani possano essere con noi e che anche noi possiamo fare il massimo affinché lo siano. La loro spinta può aiutare i ragazzi ad alzare il livello della prestazione".