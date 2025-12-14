Parma, Cuesta: "Gara pesante, ma non metto in dubbio il coraggio e l’atteggiamento dei ragazzi"

Sconfitta che ha dell’incredibile quella subita dalla Parma in casa contro la Lazio. Padroni di casa in superiorità numerica dal 41’ per l’espulsione di Zaccagni e addirittura in doppia superiorità numerica dal 78’ il rosso a Basic, ma che non ha comunque impedito a Noslin di segnare al 82’. Queste le parole del tecnico dei ducali Carlos Cuesta ai microfoni ufficiali: “Siamo veramente dispiaciuti. Non era il risultato che volevamo, soprattutto con tutte le circostanze che ci sono state. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica e in un evento sporadico loro sono riusciti a trovare il gol. Non siamo stati capaci di reagire. Volevamo fare di più: volevamo creare spazi, volevamo cercare le combinazioni che ti portano ad avere più spazio, forzare le palle inattive. Ma non siamo abituati a situazioni del genere. Dobbiamo far meglio e analizzare tutto quello che non è stato fatto bene, continuando a lavorare.

Ci dispiace per i tifosi, volevamo dare continuità, soprattutto quando hai un’opportunità del genere. L’atteggiamento e la reazione della squadra sono sempre state le stesse: sono assolutamente convinto che reagiremo e saremo migliori. L’intenzione era girare palla e trovare spazi dentro. Ma contro squadre di alto livello, che difendono molto bene, non è facile. E nel momento in cui sei lì provi a sfruttare le qualità dentro l’area con giocatori con Pellegrino e Benedyczak. Oggi è stata una giornata pesante: in nessun momento metto in dubbio il coraggio e l’atteggiamento dei giocatori. Ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo. So che è difficile ripartire, ma lo faremo. Abbiamo trovato tante difficoltà in questi mesi, a livello di infortuni e anche a livello di altre situazioni. Ma abbiamo sfruttato questo sempre come un’opportunità.

Oggi non siamo stati precisi, il blocco della Lazio era organizzato. Abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati lucidi al momento dell’esecuzione o quando c’era una giocata chiave. Loro con la densità hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità. Siamo consapevoli che dobbiamo essere più frequenti al nostro massimo per fare i punti che vogliamo. La Lazio ha creato un momento di gol e noi quando abbiamo avuto le situazioni non siamo riusciti, potevamo creare di più nel secondo tempo. Ci è mancata la lucidità quando abbiamo avuto le opportunità.

Il doppio uomo di vantaggio? Ti può portare all’eccessiva volontà di fare e a volte ti porta a rischiare quando non c’è bisogno. Situazione che non abbiamo affrontato prima e dobbiamo fare meglio quando ci sono”.