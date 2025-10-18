Pisa, Gilardino: "Potevamo fare di più ma ci prendiamo il punto. C'è volontà di migliorare"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, parla in conferenza stampa dopo il punto interno colto contro l'Hellas Verona, che rimanda l'appuntamento con la vittoria della squadra nerazzurra: “Siamo nuovi per questo tipo di partite. I ritmi sono stati un po’ lenti e dovuti all’interpretazione della ara del Verona che ha lasciato palla a noi. Il primo tempo potevamo fare meglio sulle preventive e ci hanno un po’ messo in difficoltà. Presupposti del gol solo su errori delle due squadre. Pareggio giusto. Abbiamo dimostrato di saperci stare”.

Sul modo di scendere in campo: “Era fondamentale affrontare la partita con questo copione. C’è la volontà di migliorare. C’è da fare meglio in attacco. Abbiamo creato meno ma non era facile per il blocco basso del Verona”.

Sui cambi ha aggiunto: “Nel finale potevo fare così o rischiare di più, ho deciso di fare così perché ad esempio Piccinini mi poteva dare una mano nel mezzo. E’ compito mio portare più uomini in area avversaria. C’era e ci sarà da lavorare”.

Sulla fase difensiva: "Nel primo tempo abbiamo sofferto perché costruivamo troppo larghi. Abbiamo poi modificato l’assetto ma Caracciolo e Canestrelli hanno lavorato bene assieme ad Albiol. Sono stati attenti. È comunque un punto contro una diretta concorrente. Possiamo lottare. Siamo consapevoli che si può fare meglio”.

Sulle difficoltà di andare in gol: “La squadra deve avere più cattiveria negli ultimi 25 metri. Sarà compito mio lavorarci sempre. Non conto la partita di Bologna. In altre partite abbiamo creato i presupposti per vincere. In questo momento sta mancando quello”.

Sulle prossime sfide: “Dobbiamo prepararci come sempre e pensare di fare punti anche a Milano. Sappiamo che sarà una sfida difficilissima ma li dobbiamo prendere ovunque. Giocare al Meazza può darci autostima. Dobbiamo esaltarci nelle difficoltà. C’è il desiderio".