Il Pisa crede alla salvezza: in pochi giorni stravolta la top 3 dei colpi più costosi di sempre

Rosen Bozhinov dopo Rafiu Durosinmi, il Pisa dei Corrado continua a essere grande protagonista di questo mercato invernale. I nerazzurri, attualmente penultimi nella classifica del campionato di Serie A, con quattro punti in meno e una giornata in più del Lecce in zona salvezza, stanno rinforzando la squadra di Alberto Gilardino in maniera robusta. Anche con ottimi argomenti economici.

In pochi giorni, infatti, il Pisa ha messo a segno il primo e il terzo colpo più costoso nella propria storia. Durosinmi si prende il primo posto: il centravanti è arrivato dal Viktoria Plzen per circa 9 milioni di euro. Ma anche Bozhinov, che costerà circa 6 milioni di euro va in top 3, scaldano Isak Vural (4,5 milioni dal Frosinone in estate) al terzo posto. Nel mezzo, il danese Henrik Larsen, arrivato dal Lyngby nel 1990, secondo quanto riferito da Transfermarkt per circa ,7 milioni di euro al cambio: in realtà, è probabile che Larsen costò molto meno, ma il suo record è comunque durato per oltre trent’anni.

È un segnale, ovviamente, di fiducia: la dirigenza toscana crede nella salvezza, non sono colpi di chi programma la retrocessione. Ora, però, tocca al campo: il mercato aiuta, ma alla fine è sull’erba che servono i gol per difendere la categoria.