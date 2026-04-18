TMW Il problema della Roma è soprattutto la difesa: nelle ultime 7 presi quasi gli stessi gol delle prime 26

La Roma continua ad avere alti e bassi, almeno a livelli di risultati. E anche contro l'Atalanta stecca nell'opportunità di battere finalmente una big in questo campionato. Stecca, soprattutto, verso la possibilità di agganciare anche se solo momentaneamente la Juventus al quarto posto, coi bianconeri che domani potrebbero allungare a +5.

Alti e bassi dicevamo. Soprattutto nelle ultime sfide. Nelle ultime 7 partite, infatti, i giallorossi hanno portato a casa 2 vittorie, 2 pareggi e ben 3 sconfitte, peggiorando una media punti che da inizio stagione raccontava di una alta possibilità di raggiungere almeno il 4° posto. Risultati che sono figli soprattutto di una fragilità difensiva a cui non eravamo abituati nella prima parte abbondante di campionato.

Nelle prime 26 sfide di Serie A infatti i giallorossi di Gasperini sono stati a lungo la miglior difesa del torneo, con 16 gol subiti in quel lasso di tempo. Poi qualcosa si è rotto, negli equilibri della retroguardia romanista. E lo dimostrano i numeri. Nelle ultime 7 partite la Roma ha incassato 13 gol, quasi quanti quelli delle prime 26. Certo nel numero pesano i 5 presi contro l'Inter, ma il concetto non cambia. Nelle ultime settimane la Roma ha rallentato anche e soprattutto per via della vulnerabilità della difesa a protezione della porta di Svilar.