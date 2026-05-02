Il PSG mette Gonçalo Ramos alla porta: Juventus interessata, ma dipende da un fattore

Il futuro di Gonçalo Ramos sembra sempre più lontano da Parigi. L’attaccante portoghese è destinato a cambiare aria al termine della stagione, in una scelta che appare condivisa sia dal club che dal giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di inserire Ramos nella lista dei partenti. Una soluzione che trova apertura anche da parte del diretto interessato, desideroso di trovare una nuova destinazione che gli garantisca maggiore continuità e un ruolo da protagonista.

Tra le squadre che stanno monitorando la situazione c’è la Juventus, da tempo alla ricerca di profili offensivi affidabili e con esperienza internazionale. Il nome di Ramos viene considerato particolarmente interessante per caratteristiche e margini di crescita, anche se l’eventuale operazione dipenderà dalle condizioni economiche fissate dal club francese.

La pista resta dunque da seguire con attenzione nelle prossime settimane, con i bianconeri pronti a valutare l’affondo qualora si presentasse l’occasione giusta. Molto dipenderà dalla volontà del PSG e dai costi complessivi dell’operazione. Ma anche da cosa accadrà nell'attacco bianconero, con Dusan Vlahovic osservato speciale per il futuro.