Pineto, Tisci avverte: "Playoff meritati, ma servirà la partita perfetta contro il Gubbio"

Vigilia di playoff per il Pineto, che si prepara alla sfida contro il Gubbio nel primo turno della fase a gironi. In conferenza stampa, il tecnico Ivan Tisci ha fatto il punto tra ambizioni e condizioni della squadra.

“Negli interpreti cambierà qualcosina – ha spiegato –. Parte un mini torneo che ci siamo guadagnati con tanto lavoro e grande merito. Ci siamo preparati cercando di recuperare energie mentali, fondamentali per offrire la prestazione che tutti si aspettano”.

L’allenatore ha poi sottolineato le difficoltà della gara: “Sappiamo che non sarà semplice. Affrontiamo una squadra che ha chiuso bene la stagione, con giocatori esperti e che arriva qui con l’obbligo di vincere. Dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della partita”.

Sul fronte fisico, Tisci ha evidenziato le problematiche delle ultime settimane: “Abbiamo avuto diverse defezioni, ma abbiamo lavorato per recuperare chi non era al top e gestire le diffide. Ora abbiamo più scelta, che era il nostro obiettivo, ma servirà anche dosare le forze perché ci sarà da correre”.

Infine, qualche dubbio di formazione legato alle condizioni di alcuni elementi: “Valuterò chi può partire dall’inizio e chi a gara in corso. I dubbi riguardano Frare, Germinario e Vigliotti, rientrati in gruppo solo questa settimana. Le idee sono abbastanza chiare, ma al di là delle scelte sono tranquillo: chi scenderà in campo darà tutto per questi playoff meritati”.