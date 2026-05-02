Supercoppa Serie C, Vicenza in vantaggio sull'Arezzo al 45': decide una doppietta di Morra

Si è chiuso il primo tempo di Arezzo-Vicenza, prima gara valida per la Supercoppa di Serie C. La prima frazione si è chiusa con un rotondo vantaggio per il Vicenza in trasferta. 2-0 il risultato al 45’ con i due gol messi a segno nei cinque minuti finali del primo tempo: decide una doppietta di Morra, a segno al 40’ e al 45’.

SABATO 2 MAGGIO 2026

1ª GIORNATA

AREZZO - L.R. VICENZA 2-0 - In corso

40’ e 45’ Morra

Riposa: BENEVENTO

Modalità di svolgimento

Le tre squadre come sopra individuate, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 2 MAGGIO 2026

- sono state individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 9 MAGGIO 2026

- si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 16 MAGGIO 2026

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia 2025-2026 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.