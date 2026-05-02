Bologna-Cagliari, i convocati di Pisacane: confermate le assenze di Borrelli e Mendy
Dopo l'importantissima vittoria ottenuta una settimana fa contro l'Atalanta, il Cagliari va a caccia degli ultimi punti che mancano per la salvezza matematica. Domani alle 12:30 la formazione di Fabio Pisacane sarà impegnata al Dall'Ara per il lunch match della 34^ del campionato contro il Bologna.
Tante assenze per la formazione sarda, con Borrelli e Mendy usciti malconci dalla sfida con la Dea e che si uniscono alla lista indisponibili assieme ai lungo degenti Idrissi, Felici, Mazzitelli, Pavoletti, Raterink. Questa la lista dei convocati:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Rodriguez, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Deiola, Sulemana, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Albarracin, Belotti, Trepy, Esposito.