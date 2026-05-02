Spalletti e il caos arbitri: "Momento con un po' di disordine. Io ne conosco tanti bravi"

Inevitabile per Luciano Spalletti rispondere anche ad una domanda riguardante il caos arbitri delle ultime settimane. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha così risposto a precisa domanda:

"Non sono un profondo conoscitore di queste dinamiche. Con tutto quello che viene detto e con tutta la gente che parla, se si ha buon senso di lasciar scorrere le cose secondo me è meglio. Io essendo uno abbastanza anziano come professionista, ne ho conosciuti diversi di arbitri molto bravi e molto capaci. Non so cosa sia successo, ho visto che siamo in un momento in cui bisogna ricreare un po' di ordine perché un po' di disordine c'era e mi sembra che tutti stiano lavorando in quella direzione. L'arbitro di domani è uno dei più talentuosi, mi aspetto che faccia il suo dovere col massimo della professionalità".