Douvikas e Diao graziano il Napoli, Como inchiodato sullo 0-0 all'intervallo del Sinigaglia

Finisce il primo tempo al Sinigaglia e Como-Napoli si inchioda sullo 0-0: grosse chance soprattutto lato padroni di casa, con Douvikas e Diao a flirtare con il gol ma senza trovarlo, Milinkovic-Savic invece in opposizione.

Cosa si divora Douvikas. A viso aperto entrambe le squadre hanno dato iniziato al super match del Sinigaglia, tra chi è in lotta aperta per un pass in Champions League e chi invece ha solo il campionato da giocarsi e il secondo posto tuttavia da blindare. Tra il Como e il Napoli però sono iniziati a scoppiare fuochi d’artificio dopo 8 minuti con un’occasionissima cucita su misura da Nico Paz per Douvikas. Il greco a scartare Milinkovic-Savic ma senza la giusta lucidità per battere in porta, fermato provvidenzialmente da Rrahmani sulla linea. Replica arrivata subito dagli uomini di Conte, con un’azione tambureggiante di Alisson Santos per favorire l’arrivo in corsa di Politano. Il piattone mancino si è perso alto, ma un calcio d’angolo di McTominay per poco non beffava Butez in uscita a farfalle.

Diao sbaglia come contro l'Inter. Partita movimentata e godibile che in ogni momento si sarebbe potuta sbloccare, un lampo di Baturina al 23’ per poco non trovava la porta. Il Como però sarebbe potuto passare in vantaggio alla mezz’ora di gioco, non fosse stato per la conclusione masticata da Diao contro Milinkovic-Savic. Una grande occasione per passare avanti susseguita da un rischio enorme corso da De Bruyne pochi istanti dopo ad allargare il braccio dritto sul volto di Perrone. Intervenuto al limite, che l’arbitro Fabbri non ha nemmeno fischiato. Minuti persi per soccorrere il centrocampista argentino, con vistoso taglio sul naso, mentre i padroni di casa hanno continuato a sfiancare il Napoli a destra con Diao. Ma il gol non è arrivato e a fine primo tempo il risultato è 0-0, in attesa della ripresa.