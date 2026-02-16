TMW Milan, anche Cardinale presente in Lega: di cosa ha parlato con i vertici della Serie A

In corso di svolgimento l'Assemblea di Lega Serie A nella sede istituzionale di Milano, una riunione particolarmente attesa e seguita anche e soprattutto per via della presenza dei protagonisti del grande dibattito lasciato in eredità dal fine settimana del massimo campionato italiano, ovverosia le polemiche a seguire Inter-Juventus di sabato sera con in loco per esempio Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter.

Da segnalare però un'importante novità arrivata dalla riunione di Lega Serie A che riguarda l'altra squadra di Milano, il Milan. Oltre al presidente rossonero Paolo Scaroni, un habitué di certe situazioni, si è visto arrivare con lui anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, presente di fatto per la prima volta, almeno pubblicamente, in Lega Serie A.

Nell'immagine dell'articolo, la foto di Cardinale all’uscita dell'assemblea di Lega Serie A, realizzata dal nostro inviato in loco. Seppur non presente formalmente in assemblea - c’era appunto Scaroni - Cardinale ha approfittato della sua tre giorni milanese per accettare l’invito dei vertici di Lega, il presidente Simonelli e l’amministratore delegato De Siervo. Con loro, Cardinale ha parlato di infrastrutture, diritti media ed espansione all’estero.