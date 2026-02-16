Di Francesco torna a Cagliari da allenatore del Lecce: "Non finita bene, ma parte importante"
Stasera il Lecce è ospite del Cagliari per la partita che chiude i giochi per la 25^ giornata di Serie A, con il fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.
Per avvicinarsi al meglio alla sfida di questa sera della Unipol Domus, l'emittente satellitare Sky Sport ha intervistato Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce ma anche ex tecnico del Cagliari. E proprio dall'esperienza vissuta in Sardegna partono le sue riflessioni: "Cagliari è stata una parte importante della mia carriera, con l'obiettivo finale di raggiungere ciò che non sono riuscito ad ottenere nelle ultime due stagioni, la salvezza. Non è un'esperienza finita bene, ma si lega a delle situazioni totalmente differenti".
Prosegue e conclude quindi Di Francesco, provando a dare i giusti ingredienti per la ricetta salvezza del Lecce: "Bisogna capire alcune situazioni, magari ci mettiamo un po' di tempo e passando tramite le esperienze, ma ho una squadra che ha il desiderio di lottare e di rimanere dentro le partite, domenica dopo domenica".
