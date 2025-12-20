Real Madrid, pronto il ritocchino al contratto di Valdepenas: clausola da 50 milioni

Il Real Madrid ha deciso di blindare quello che molti considerano l'ultimo gioiello uscito da La Fabrica. Dopo l'esordio da titolare contro l'Alavés nell'ultimo turno di Liga, dove ha giocato 78 minuti di altissimo livello, Victor Valdepeñas è diventato ufficialmente il nome nuovo sulle cronache sportive spagnole. Il giovane talento, diciannove anni, si era già affacciato in prima squadra nelle scorse settimane, sedendo in panchina in sfide cruciali come quella di Champions League contro il Manchester City.

Per allontanare le sirene di mercato, i Blancos hanno prontamente adeguato il contratto del difensore, attualmente in scadenza nel 2029. Il nuovo accordo prevede un sostanziale aumento dell’ingaggio e l'inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, segnale inequivocabile della fiducia che il club ripone nel ragazzo.

La scalata di Valdepeñas, passato in tempi record dalle giovanili al Castilla fino alla prima squadra, non è passata inosservata nemmeno all'estero, attirando tra gli altri l'interesse di Xabi Alonso. Complice l'emergenza nel ruolo di terzino sinistro che sta colpendo la rosa di Ancelotti, il classe 2005 sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni: un'occasione d'oro che il giovane madrileno intende sfruttare per scalare le gerarchie e conquistare un posto fisso nel roster dei campioni d'Europa.