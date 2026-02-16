Infortunio Wesley, i primi controlli sul laterale della Roma evidenziano un trauma contusivo
Tra le notizie poco confortanti emerse ieri sera per la Roma, dopo il 2-2 sul campo del Napoli, si ritrova l'infortunio al laterale brasiliano Wesley, costretto ad abbandonare il rettangolo da gioco nei minuti conclusivi della sfida a causa di una problematica di carattere fisico, nello specifico alla caviglia sinistra.
Nelle scorse ore Wesley si è sottoposto ai primissimi accertamenti, che avrebbero dato come esito la presenza di un trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra. In parole povere, insomma, le minacce peggiori per Wesley dovrebbero essere lontane, considerando come si tratti di una botta molto forte alla zona della caviglia, ma che siano allo stesso tempo anche escluse lesioni o modalità di infortunio più problematiche e gravi da dover gestire.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.