Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Infortunio Wesley, i primi controlli sul laterale della Roma evidenziano un trauma contusivo

Infortunio Wesley, i primi controlli sul laterale della Roma evidenziano un trauma contusivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 15:25Serie A
Dimitri Conti
fonte Marco Campanella

Tra le notizie poco confortanti emerse ieri sera per la Roma, dopo il 2-2 sul campo del Napoli, si ritrova l'infortunio al laterale brasiliano Wesley, costretto ad abbandonare il rettangolo da gioco nei minuti conclusivi della sfida a causa di una problematica di carattere fisico, nello specifico alla caviglia sinistra.

Nelle scorse ore Wesley si è sottoposto ai primissimi accertamenti, che avrebbero dato come esito la presenza di un trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra. In parole povere, insomma, le minacce peggiori per Wesley dovrebbero essere lontane, considerando come si tratti di una botta molto forte alla zona della caviglia, ma che siano allo stesso tempo anche escluse lesioni o modalità di infortunio più problematiche e gravi da dover gestire.

Articoli correlati
Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"... Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"
Roma, niente paura: evitate fratture e lesioni per Wesley, novità positive su Dybala... Roma, niente paura: evitate fratture e lesioni per Wesley, novità positive su Dybala
Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo... Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"
Altre notizie Serie A
Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"... Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"
Inter-Juve, l'idea dell'ex arbitro Carmagnini: "Bastoni fuori tanto quanto La Penna"... Esclusiva TMWInter-Juve, l'idea dell'ex arbitro Carmagnini: "Bastoni fuori tanto quanto La Penna"
Serie A, Simonelli annuncia: "Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo... Live TMWSerie A, Simonelli annuncia: "Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo incontro con gli arbitri"
Napoli, Beukema: "Diamo meriti alla Roma. Felice di Giovane e Alisson Santos, sono... Napoli, Beukema: "Diamo meriti alla Roma. Felice di Giovane e Alisson Santos, sono bravi"
Borussia Dortmund-Atalanta, i convocati di Palladino: prima in Champions per Bakker... Borussia Dortmund-Atalanta, i convocati di Palladino: prima in Champions per Bakker
Di Francesco torna a Cagliari da allenatore del Lecce: "Non finita bene, ma parte... Di Francesco torna a Cagliari da allenatore del Lecce: "Non finita bene, ma parte importante"
Milan, anche Cardinale presente in Lega: di cosa ha parlato con i vertici della Serie... TMWMilan, anche Cardinale presente in Lega: di cosa ha parlato con i vertici della Serie A
Moggi si scaglia contro il VAR: "Confonde degli arbitri che già sono quello che sono..."... TMWMoggi si scaglia contro il VAR: "Confonde degli arbitri che già sono quello che sono..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
5 Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Immagine top news n.1 Juve, oltre al danno la beffa: cosa rischiano Comolli e Chiellini per la sfuriata con La Penna
Immagine top news n.2 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
Immagine top news n.4 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
Immagine top news n.5 Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena
Immagine top news n.6 Inter-Juventus, minacce di morte a lui e famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale
Immagine top news n.7 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "Ottima Juve, l'Inter l'ha risolta con i campioni. E il Milan..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Bastoni ha sbagliato, l'adrenalina fa fare certe cose"
Immagine news Serie A n.3 Paolo De Paola: “Bastoni e Chivu, servono scuse. Marotta? Ha buttato la palla in angolo”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juve, l'idea dell'ex arbitro Carmagnini: "Bastoni fuori tanto quanto La Penna"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, Simonelli annuncia: "Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo incontro con gli arbitri"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Beukema: "Diamo meriti alla Roma. Felice di Giovane e Alisson Santos, sono bravi"
Immagine news Serie A n.5 Borussia Dortmund-Atalanta, i convocati di Palladino: prima in Champions per Bakker
Immagine news Serie A n.6 Di Francesco torna a Cagliari da allenatore del Lecce: "Non finita bene, ma parte importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Avellino in fermento per la questione panchina. Ecco i candidati per il post Biancolino
Immagine news Serie B n.2 Il Catanzaro non rivedrà Cissè in campo: il Milan ha optato per l'intervento chirurgico al giocatore
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: si cambia ad Avellino. Comunicato l'esonero di Biancolino
Immagine news Serie B n.4 Si cambia ad Avellino: per Biancolino fatale il ko contro il Pescara. È stato esonerato
Immagine news Serie B n.5 Quando per 'picco' non si intende lo stadio. E lo Spezia rischia di compromettere l'annata
Immagine news Serie B n.6 Clima teso in casa Bari. Duro faccia a faccia tra tifosi, Direttore Sportivo e allenatore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al sig. Ubaldi
Immagine news Serie C n.2 Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da qui alla fine"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Rizzo paga gli stipendi ai giocatori. Posticipati quelli dei dipendenti: "Ma pagheremo"
Immagine news Serie C n.4 Per chi perde...c'è chi vince. La copertina del weekend va di diritto all'Alcione Milano
Immagine news Serie C n.5 Pazienza risolve con la Torres. E adesso è a un passo dal Foggia: in definizione l'accordo
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.3 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…