Il saluto di Bove a Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto"

Attraverso una storia Instragram, l'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha reso omaggio al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso oggi all'età di 76 anni: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!", il messaggio scritto da Bove nella storia che raffigura Commisso con tra i piedi un pallone.

Lo stesso Bove, dopo l'ufficialità della rescissione del contratto che ancora lo legava alla Roma, è pronto finalmente a mettersi alle spalle quell'incubo vissuto il 1 dicembre 2024 quando, durante Fiorentina-Inter, un malore avuto in campo stava per rovinargli per sempre la carriera e forse anche la vita. E invece il centrocampista classe 2002 è in procinto di fare il suo ritorno tra i professionisti: lo attende infatti il Watford: contratto iniziale di sei mesi, fino al prossimo giugno, con opzione di cinque anni fino al 2031.