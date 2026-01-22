Il saluto di Dzeko: "Le cose non sono andate come volevamo, ma grazie Firenze e Fiorentina"

Edin Dzeko saluta ufficialmente la Fiorentina per provare a riportare in Bundesliga lo Schalke 04. Dopo non essere riuscito a lasciare il segno in maglia viola, il bomber classe '86 torna dunque in Germania, senza dimenticarsi però di salutare i suoi ormai ex compagni e tifosi. Questo il bel messaggio che il bosniaco ha dedicato al mondo gigliato attraverso il suo profilo Instagram.

"È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso", le parole di Edin Dzeko.