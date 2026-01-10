Il Sassuolo affronta la Roma senza paura: 0-0 al 45', Ferguson già out per infortunio

Primo tempo senza reti all’Olimpico tra Roma e Sassuolo, seppur tutt’altro che privo di spunti. La squadra giallorossa conquista subito il pallino del gioco, ma gli emiliani accettano la sfida abbassando il loro baricentro e ripartendo rapidamente. La prima occasione è per i padroni di casa con Dybala, il cui sinistro trova una risposta non irreprensibile ma efficace di Muric al 6'. Con il passare dei minuti, però, il Sassuolo prende coraggio e dimostra di non essere venuto nella capitale solo a difendersi.

La fase centrale del primo tempo è la migliore per gli ospiti, che mettono in difficoltà la Roma con un uomo contro uomo aggressivo a tutto campo. La doppia occasione al 17’ fotografa il momento: Svilar è decisivo su Kone, poi Laurienté spreca nel tap-in. La formazione di Gasperini risponde a fiammate, soprattutto con Soulé e Dybala, ma manca precisione negli ultimi sedici metri.

Il finale è segnato dall’infortunio del tanto chiacchierato Ferguson, alle prese con problemi alla schiena fin dall’avvio per un colpo subito involontariamente da Muharemovic. L’attaccante alza bandiera bianca al 39’, costringendo i capitolini a rivedere i piani offensivi già prima dell’intervallo. Nonostante un ultimo tentativo del neo-entrato El Shaarawy, il primo tempo si chiude sullo 0-0, con sensazioni migliori per il Sassuolo e una Roma chiamata a cambiare passo nella ripresa.

Segui qui il live di TMW di Roma-Sassuolo