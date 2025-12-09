Il sociologo Russo: "La Fiorentina non unisce. E c'è il grande trauma del fresco fallimento"

Se ancora si fatica a comprendere l'origine di una stagione disastrosa per la Fiorentina in termini di risultati sportivi (fanalino di coda con soli 6 punti), c'è chi invece ha voluto ampliare il discorso alla città di Firenze. Precisamente il sociologo e saggista Pippo Russo, intervenuto in un'intervista a La Nazione: "Oggi Firenze vive una sorta di ansia da trasformazione", spiega. "Il rapporto della città con la Fiorentina è la metafora perfetta di un cambiamento privo di rotta".

Ed entra nello specifico del caso: "I tifosi stessi sono divisi nei confronti della società viola: c'è chi la sostiene e chi la contesta. Si è perso di vista il bene comune. E poi c'è da aggiungere il grande trauma del fallimento". Infatti, come fa notare Russo, "è relativamente fresco, risale a poco più di vent'anni fa". Intanto però la tifoseria sta perdendo la speranza e comincia ad emergere più di qualche segnale di rassegnazione: "Il collante tra squadra e città sta venendo meno qui come altrove, ma in una realtà come Firenze lo si avverte di più".

Ma questo si ricollega ad un discorso evidente: "Firenze è una città che sembra non riconoscersi più. Sta perdendo il filo, espelle i suoi residenti, vede spuntare un cubo nero tra i suoi palazzi. Di conseguenza perde anche parte della sua identità calcistica", il ragionamento del sociologo Russo. "Prenda gli spazi fisici. Il centro di gravità non è più il Franchi ma il Viola Park, che è fuori dai confini comunali. Così si provoca uno smarrimento".