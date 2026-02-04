Serie A, gli arbitri della 24ª giornata: Juve-Lazio a Guida. Chiffi per Sassuolo-Inter
Di seguito gli arbitri della ventiquattresima giornata di Serie A.
Hellas Verona – Pisa (Venerdì 06/02 h. 20.45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini – Colarossi
IV: Massimi
VAR: Nasca
AVAR: Di Bello
Genoa – Napoli (Sabato 07/02 h. 18.00)
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Manganiello
VAR: Di Bello
AVAR: Fabbri
Fiorentina – Torino (Sabato 07/02 h. 20.45)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Tegoni – Bahri
IV: Bonacina
VAR: Marini
AVAR: Maresca
Bologna – Parma (h. 12.30)
Arbitro: Collu
Assistenti: Berti – Laudato
IV: La Penna
VAR: Ghersini
AVAR: Maggioni
Lecce – Udinese (h. 15.00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Cecconi – Rossi C.
IV: Abisso
VAR: Gariglio
AVAR: Fabbri
Sassuolo – Inter (h. 18.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Vecchi – Ceccon
IV: Galipo’
VAR: Camplone
AVAR: Aureliano
Juventus – Lazio (h. 20.45)
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti – Bindoni
IV: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Maresca
Atalanta – Cremonese (Lunedì 09/02 h. 18.30)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Fontani – Giuggioli
IV: Arena
VAR: Aureliano
AVAR: Del Giovane
Roma – Cagliari (Lunedì 09/02 h. 20.45)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Passeri – Trinchieri
IV: Feliciani
VAR: Paterna
AVAR: Di Paolo
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.