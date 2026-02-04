Udinese, Runjaic: "Davis grave perdita, ma è tornato Zaniolo. Europa? Non sogno"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi giorni dopo la vittoria per 1-0 in casa contro la Roma: "Siamo soddisfatti, è stata una partita interessante contro una Roma forte. Le squadre di mister Gian Piero Gasperini sono sempre difficili da affrontare. Abbiamo dimostrato di avere la maturità necessaria, abbiamo lavorato molto bene insieme fino alla fine, dando il massimo davanti ai nostri tifosi. È un buon risultato, sono felice".

Senza Davis come si fa?

"Naturalmente siamo molto tristi, sarà out almeno per 4 settimane, è una grave perdita perché era in un'ottima forma. Abbiamo buone alternative come Zaniolo, che è tornato, Bayo, Gueye e spero di riavere pure Buksa".

Negli ultimi 10 anni l'Udinese non è mai stato così in alto in classifica.

"Sono contento. Il bilancio per me è meno importante, abbiamo acquistato molti calciatori con poca esperienza in Serie A in questa stagione, è un processo che dobbiamo superare. Ci vuole tempo, serve continuare e conquistare punti. Sono molto emozionato".

Come si è ambientato a Udine?

"Udine è meravigliosa per vivere e lavorare. Il club è moderno, con collaboratori gentili e tifosi fantastici. Va bene tutto".

Davis sogna l'Europa con l'Udinese, può dirlo anche lei?

"Sì, chi vuole può farlo, ma io non sogno (ride, ndr)".