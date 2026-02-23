Si è conclusa la 26^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 26^ giornata di Serie A:

SASSUOLO-HELLAS VERONA 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 40' Pinamonti (S), 44', 62' Berardi (S)

Ammoniti: Coulibaly (S), Edmundsson (H), Al-Musrati (H), Walukiewicz (S)

Espulsi: Al-Musrati (H)

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (36' Romagna), Walukiewicz (44' st Pedro Felipe), Idzes, Garcia; Koné (28' st Iannoni), Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti (28' st Nzola), Laurienté (28' st Fadera). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Moro, Vranckx, Bakola. All.: Grosso.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric (28' st Oyegoke), Niasse, Al-Musrati, Harroui (37' st Vermesan), Frese; Bowie (37' st Suslov), Sarr (28' st Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Monticelli. All.: Sammarco.

Le pagelle di Sassuolo-Verona

JUVENTUS-COMO 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 12’ Vojvoda, 16’ st Caqueret (C)

Ammoniti: Locatelli (J)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (29’ st Boga), Cambiaso (38’ st Kostic); Miretti (1’ st Conceicao), Yildiz (38’ st Adzic); Openda (29’ st David). Allenatore: Spalletti. A disp.: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All.: Spalletti.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (28’ st Van der Brempt); Vojvoda (28’ st Diego Carlos), Caqueret (41’ st Alberto Moreno), Baturina (15’ st Sergi Roberto); Douvikas (41’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Addai. All.: Fabregas.

Le pagelle di Juventus-Como

LECCE-INTER 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 75’ Mkhitaryan (I), 82’ Akanji (I)

Ammoniti: Tiago Gabriel (L), de Vrij (I), Bastoni (I)

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar (4’ pt Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (15’ st Ngom), Ramadani, Coulibaly (38’ st Stulic); Pierotti (38’ st N’Dri), Cheddira, Sottil (15’ st Banda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Perez, Ndaba, Jean, Helgason, Fofana, Sala, Marchwinski. All.: Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (15’ st Akanji), Bastoni (dal 43’ st Carlos Augusto); Luis Henrique (24’ st Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (15’ st Mkhitaryan), Dimarco; Pio Esposito, Thuram (24’ st Bonny). A disp.: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Cocchi, Kaczmarski, Darmian, Topalovic. All.: Chivu.

Le pagelle di Lecce-Inter

CAGLIARI-LAZIO 0-0 - Il tabellino

Ammoniti: Mina (C), Pellegrini (L), Pedro (C), Provstgaard (L)

Espulsi: al 40' st Mina (C)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Mazzitelli (42' Idrissi), Sulemana, Obert; Kilicsoy (43' st Zappa), Esposito (28' st Trepy). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Pavoletti, Mendy. All.: Pisacane.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (27' st Tavares); Belayhane, Rovella (15' st Cataldi), Taylor; Isaksen (15' st Cancellieri), Maldini (27' st Ratkov), Zaccagni (40' st Noslin). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Przyborek. All.: Sarri.

Le pagelle di Cagliari-Lazio

GENOA-TORINO 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 22' Norton-Cuffy (G), 40' Ekuban (G), 38' st Messias (G)

Ammoniti: Simeone (T)

Espulsi: Ilkhan (T)

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy (25' st Sabelli), Malinovskyi (40' st Onana), Frendrup, Ellertsson; Baldanzi (20' st Amorim); Colombo (20' st Ekhator), Ekuban (20' st Messias). A disposizione: Leali, Sommariva, Aaron Martin, Vitinha, Zätterström, Cornet, Masini, Doucouré. All.: De Rossi.

Torino (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Maripan (1' st Ismajli), Ebosse (1' st Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Rafa Obrador (38' st Pedersen); Simeone (23' st Njie), Kulenovic (15' st Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. All.: Baroni.

Le pagelle di Genoa-Torino

ATALANTA-NAPOLI 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 18’ Beukema (N), 61’ Pasalic (A), 81’ Samardzic (A)

Ammoniti: Zalewski (A), Juan Jesus (N)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 25’ st Djimsiti), Hien, Kolasinac (dal 39’ st Ahanor); Bellanova (dal 13’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (dal 1’ st Samardzic), Zalewski; Krstovic (dal 13’ st Scamacca). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Ederson, Musah, Vavassori. All.: Palladino.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (dal 26’ st Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (dal 18’ st Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (dal 18’ st Politano); Vergara (dal 26’ st Giovane), Alisson Santos (dal 40’ st Lukaku), Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Prisco, De Chiara. All.: Conte.

Le pagelle di Atalanta-Napoli

MILAN-PARMA 0-1 - Il tabellino

Marcatore: 35' st Troilo

Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leão (M)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (40' st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari, 40' st Nkunku), Modric, Rabiot, Estupiñán (19' st Pavlovic); Pulisic (17' st Füllkrug), Leão. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu, Gabbia. All.: Allegri.

Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (15' st Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (14' st Sørensen), Valeri; Strefezza (31' st Ondrejka); Pellegrino (48' st Estévez). A disp.: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena. All.: Cuesta.

Le pagelle di Milan-Parma

ROMA-CREMONESE 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 14’ st Cristante, 32’ st N'Dicka, 41’ st Pisilli (R)

Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi (1’ st El Aynaoui), Celik (40’ st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza (11’ st Venturino), Pellegrini (27’ st Pisilli); Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Arena, Vaz, Hermoso. Allenatore: Gasperini.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin (29’ st Faye), Payero (1’ st Bondo), Thorsby, Maleh, Pezzella (29’ st Djuric); Bonazzoli, Sanabria (17’ st Vardy). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Grassi, Vandeputte. Allenatore: Nicola.

Le pagelle di Roma-Cremonese

FIORENTINA-PISA 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 13’ Kean (F)

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo (33’ st Comuzzo), Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli (43’ st Fabbian), Ndour; Harrison, Kean (40’ st Piccoli), Solomon (33’ st Fazzini). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Gudmundsson, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo, Bonanno. All.: Daniele Cavalletto (squalificato Vanoli)

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure (22’ st Cuadrado), Loyola (1’ st Durosinmi), Marin, Angori; Moreo (31’ st Piccinini), Iling-Junior (1’ st Meister); Stojilkovic (1’ st Aebischer). A disp.: Semper, Guizzo, Leris, Hojholt, Tramoni, Akinsanmiro, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. All.: Oscar Hiljemark..

Le pagelle di Pisa-Fiorentina

BOLOGNA-UDINESE 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 30’ st rig. Bernardeschi (B)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda (dal 37’ st Zortea); Sohm, Freuler (cap.), Pobega (dal 10’ st Moro); Orsolini (dal 10’ st Bernardeschi), Castro (dal 40’ st Dallinga), Rowe (dal 10’ st Cambiaghi). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Ferguson, Odgaard, De Silvestri. Allenatore: Italiano.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet (dal 10’ pt Bertola), Kabasele (dal 35’ st Gueye), Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom (cap.) (dal 35’ st Zarraga), Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa (dal 26’ st Ekkelenkamp). A disp.: Nunziante, Padelli, Bayo, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.

Le pagelle di Bologna-Udinese