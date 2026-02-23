Bologna, Castro: "Non so se sono un leader, ma qui mi sento un giocatore importante"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, dopo il successo contro l'Udinese è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono contento anche quando non segno, anche se l'attaccante vuole segnare sempre. Oggi ho guadagnato il rigore e abbiamo vinto, era importante tornare a vincere in casa dopo tanto tempo".

Le tre vittorie consecutive vi restituiscono lo status?

"Dovevamo tornare come siamo noi. Anche in Coppa Italia avevamo fatto una grande partita, ma oggi era importante tornare a vincere davanti alla nostra gente, che lo meritava tantissimo perché ha sempre riempito lo stadio. Per noi era brutto fare punti fuori e non farli in casa, ora dopo queste tre vittorie di fila abbiamo una grande gara giovedì".

Dopo il rinnovo ti senti un leader?

"Non so se sono un leader ancora, lo sono altri. Ma sicuramente mi fanno sentire importante. Non solo per il rinnovo, ma ogni giorno il club e non solo mi ha fatto sentire importante. Ora abbiamo la coppa e secondo me possiamo fare bene".