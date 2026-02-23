Udinese, Runjaic: "Non mi lamento della prestazione. Solet? Non ci aspettavamo la ricaduta"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta rimediata in casa del Bologna è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo perso perché non abbiamo segnato e abbiamo subito un gol su rigore, ma non posso lamentarmi della prestazione della mia squadra. Abbiamo lottato al massimo, fino alla fine, ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato".

Quanto sta mancando Davis?

"Sicuramente ci manca, è un calciatore importante. Zaniolo è reduce da un infortunio al ginocchio, oggi il livello della sua prestazione è stato migliore rispetto alla settimana scorsa. Per noi Davis è un calciatore di qualità, importante. Ci manca, ma per evitare di perdere dobbiamo evitare di commettere gli errori commessi con Sassuolo e Udinese. Il piano è di recuperare Davis per la partita di lunedì prossimo con la Fiorentina".

Come sta Solet?

"Abbiamo dovuto sostituirlo molto presto. Non ci aspettavamo questa ricaduta".

Otto punti di vantaggio sulla terzultima?

"Grazie per avermelo ricordato, ma lo so. Abbiamo parecchia esperienza e sappiamo che in questo campionato bisogna lottare ad ogni partita, non ci sono partite facili, anche le prime della classe soffrono con quelle che stanno sotto. Dobbiamo combattere e portare a casa più punti possibili".