Live TMW Udinese, Runjaic: "Se potessi tornare indietro non cambierei le mie scelte"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta dell'Udinese contro il Bologna nella ventiseiesima giornata della Serie A 2025/26 (1-0 il risultato finale firmato dalla rete di Bernardeschi), è intervenuto Kosta Runjaic. Il tecnico bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.13 - Inizia la conferenza stampa di Kosta Runjaic.

L'episodio del rigore ha cambiato la narrazione della gara? Avrebbe cambiato qualcosa se avesse potuto?

"Probabilmente non cambierei le mie scelte. Abbiamo perso due partite prima di questa e oggi abbiamo mostrato una grande energia. Ho inserito Buksa che dovevamo prendere ritmo e non era facile come gara per lui. Sono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell'attitudine della squadra. Il risultato non è quello che volevamo, ma in generale sono soddisfatto della gara, anche se avremmo potuto fare qualcosa differentemente. Sfortunatamente non è stato abbastanza quello che abbiamo fatto e torniamo a casa con zero punti. Ora recupereremo energie per cercare di reagire già dalla prossima sfida casalinga".

Quanto si sta sentendo l'assenza di Davis?

"Di certo Davis ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina con la Fiorentina. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato".

Come si spiega questi alti e bassi in stagione?

"Abbiamo visto anche la vittoria del Parma nell'ultima giornata, in Serie A nulla è scontato. Ho detto alla squadra di tenere alta la testa e sono certo che continuando così torneremo a far punti. Affrontare il Bologna non è semplice, è un top club e dobbiamo accettare il risultato".

Come sta Solet?

"Solet ha sentito un fastidio all'adduttore, non ci aspettavamo di doverlo cambiare subito. Cercheremo di averlo a disposizione quanto prima. Incrociamo le dita".

23.24 - Termina la conferenza stampa di Kosta Runjaic.