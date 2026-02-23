Bologna, Bernardeschi: "Gran rapporto con Italiano. Se deve, ti mena e ti dice tutto"

Federico Bernardeschi, esterno offensivo del Bologna, dopo il successo contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Era importante vincere oggi, davanti al nostro pubblico, dopo tanti mesi che non riuscivamo a vincere in casa. Poi è la terza vittoria, ci dà fiducia e ci dà morale. Ora pensiamo alla prossima, dobbiamo superare il turno, pensando partita per partita".

Su Italiano.

"Lui dice tutto, sempre. Ti mena, ti dice, ti fa tutto (ride, ndr). Col mister ho un bellissimo rapporto fin dal primo giorno. E' sempre carico, poi se andiamo male è ancor più carico quindi ci conviene vincere. Il gruppo è sanissimo, siamo tutti uniti, siamo un gruppo di persone speciali e grandi uomini. Traghettatori come Freuler, De Silvestri, Skorupski. Questo è importante".

Dovevi calciarlo tu il rigore?

"Sì".