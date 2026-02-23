Ufficiale Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicato

Il Torino ha deciso, è esonero per Marco Baroni. La notizia era nell'aria da qualche ora, adesso ci sono anche i crismi dell'ufficialità, con l'annuncio dato dalla stessa società in maglia granata tramite i propri canali di comunicazione.

Si legge, nella nota con cui il Torino fa sapere di aver esonerato Baroni: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Fatale per Baroni la sconfitta di ieri del Torino, piegato 3-0 sul campo di una diretta concorrente come il Genoa, ed in generale l'andamento a rilento degli ultimi tempi. Al suo posto arriverà Roberto D'Aversa, che nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo legherà al Torino fino al prossimo 30 giugno.

Baroni lascia la panchina del Torino dopo aver guidato la squadra granata per 30 partite ufficiali, delle quali 26 di Serie A e 4 di Coppa Italia, dove partendo dai turni preliminari di agosto è arrivato fino ai quarti di finale, perdendo sul campo dell'Inter. In Serie A il Torino di Baroni ha raccolto 27 punti in 26 partite, attestandosi al 15° posto della classifica nel momento dell'esonero.