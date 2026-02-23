La Fiorentina parte fortissimo e passa subito in vantaggio col Pisa: Kean fa 8 in Serie A
La Fiorentina trova subito il vantaggio con il gol di Moise Kean. I viola partono fortissimo, creando almeno tre palle gol nei primi 10 minuti e la sbloccano al 13' con l'ottavo gol in campionato del numero 20. Sul tiro dalla distanza di Ndour è disastroso Bozihinov nel svirgolare la palla e mettere davanti a Nicolas il bomber viola che non può sbagliare- 1-0 al Franchi.
