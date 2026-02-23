Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Panchine d'Europa, sette esoneri in Serie A. Ma in Premier e Ligue 1 si cambia di più

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:00
Gaetano Mocciaro

Il weekend calcistico d'Europa ha visto saltare altre due panchine nei cinque principali campionati. Una riguarda la nostra Serie A con Marco Baroni: è il settimo avvicendamento nel nostro campionato. Uno in meno della Ligue 1, che in giornata ha visto saltare la panchina del Paris FC. Alla guida della neopromossa cìè Antoine Kombouaré, che curiosamente fu il primo allenatore esonerato dal Paris Saint-Germain dei qatarioti. Il campionato spagnolo rimane il più tranquillo in questa statistica, con 5 cambi. Otto panchine saltate in Premier League, sette in Bundesliga.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer

AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer

EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera

WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
4 febbraio, subentrato Daniel Thioune

- - -

LALIGA

OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID
12 gennaio, esonerato Xabi Alonso
12 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
- - -

LIGUE 1

MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot

RENNES
9 febbraio, esonerato Habib Beye
18 febbraio, subentrato Franck Haise

MARSIGLIA
11 febbraio, esonerato Roberto De Zerbi
18 febbraio, subentrato Habib Beye

PARIS FC
22 febbraio, esonerato Stéphane Gilli
22 febbraio, subentrato Antoine Kombouaré
- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
12 febbraio, esonerato Sean Dyche
15 febbraio, subentrato Vitor Pereira

WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick

TOTTENHAM
11 febbraio, esonerato Thomas Frank
14 febbriao, subentrato Igor Tudor

SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA
10 novembre, esonerato Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino

PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark

HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti
3 febbraio, subentrato Paolo Sammarco

TORINO
23 febbraio, esonerato Marco Baroni
23 febbraio, subentrato Roberto D'Aversa

Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c'è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L'associazione arbitri va commissariata subito
