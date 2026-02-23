TMW
Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, sono escluse lesioni
TUTTO mercato WEB
Parallelamente al report medico inerente alle condizioni post operatorie di Ruben Loftus-Cheek (tempi di recupero stimati in 8 settimane, leggi qui), dall'infermeria del Milan arrivano anche informazioni in merito al difensore Matteo Gabbia.
Annunciato in formazione tra i titolari per la gara di ieri a San Siro contro il Parma, durante il riscaldamento pre-gara il calciatore ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi - si apprende - ha escluso lesioni muscolo-tendinee.
Articoli correlati
Gabbia evita le polemiche arbitrali: "Serve avere la forza di non essere influenzati da queste decisioni"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Pronostici
Calcio femminile