Hellas Verona, Serdar operato oggi a Villa Stuart: il comunicato del club scaligero

Intervento riuscito per Suat Serdar. Il calciatore del Verona è ai box per una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro e nella giornata di oggi è stato operato a Villa Stuart dal prof. Mariani. Questo il comunicato della società scaligera

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".