Hellas Verona, Serdar operato oggi a Villa Stuart: il comunicato del club scaligero
Intervento riuscito per Suat Serdar. Il calciatore del Verona è ai box per una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro e nella giornata di oggi è stato operato a Villa Stuart dal prof. Mariani. Questo il comunicato della società scaligera
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
