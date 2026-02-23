Lazio, Rovella operato dopo la fraturra alla clavicola: due mesi di stop
Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è stato operato questo pomeriggio dopo la frattura alla clavicola subita nel corso del match con il Cagliari. Il giocatore sarà costretto a rimanere fuori per circa due mesi. Di seguito la nota del club:
"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.
L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste".
