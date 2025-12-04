Il VAR al Mondiale controllerà i calci d'angolo? Collina: "Non ci sarebbero ritardi, vi spiego"

Si avvicina il Mondiale 2026 e con esso anche una novità arbitrale che potremmo veder sperimentata la prossima estate. Domani (alle 18, ora italiana) il sorteggio per la composizione dei gironi, intanto circola la notizia che durante il torneo che si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico il VAR potrebbe valutare anche la corretta assegnazione dei calci d'angolo.

Il responsabile arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato di questo tema durante un briefing a Washington DC giovedì: "Il criterio principale è l'assenza di ritardi. Con i calci d'angolo, c'è un ritardo fisiologico perché quando viene concesso un calcio d'angolo, normalmente si aspetta che i due difensori centrali arrivino. Normalmente ci vogliono 10-15 secondi per preparare gli attaccanti. In questi 10-15 secondi, se il calcio d'angolo viene assegnato erroneamente, tutti hanno la prova che sia stata presa una decisione sbagliata", le sue parole.

Ricordiamo che la proposta è stata respinta ad ottobre dall'International Football Association Board (Ifab), ma potrebbe comunque essere sperimentata dalla FIFA alla Coppa del Mondo. Tutte le novità comunque dovranno essere discusse nuovamente nella prossima riunione dell'Ifab a gennaio. Non dovrebbe essere l'unica novità, visto che un altro tema è quello legato ai secondi cartellini gialli che potrebbero essere esaminati dal VAR.