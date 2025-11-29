La FIFA dice basta alle perdite di tempo: Collina annuncia: chi perde tempo dovrà stare 2' fuori

La FIFA si prepara a introdurre una novità destinata a rivoluzionare la gestione dei tempi di gioco. In occasione della prossima Coppa Araba, in programma in Qatar dall’1 al 18 dicembre, verrà sperimentata una regola pensata per limitare i cosiddetti "guadagni di tempo" legati agli infortuni. L’annuncio è stato fatto da Pierluigi Collina, ex arbitro italiano e presidente della commissione arbitrale FIFA: ogni giocatore infortunato dovrà lasciare temporaneamente il campo per due minuti per ricevere cure fuori dal terreno di gioco. Durante questo periodo, la squadra giocherà in dieci.

La misura è studiata per scoraggiare simulazioni e comportamenti antisportivi, garantendo maggiore fluidità nelle fasi finali delle partite. Sono previste eccezioni: la regola non si applicherà se l’infortunio deriva da una condotta fallosa, se la ferita è evidente agli arbitri o se riguarda il portiere.

Questa iniziativa segue il successo di precedenti sperimentazioni, come il cartellino verde al Mondiale U17, che permette agli allenatori di chiedere la revisione VAR di un episodio dubbio, e la regola delle "otto secondi" per i portieri, attiva in Ligue 1 e nelle competizioni UEFA. Se i test in Coppa Araba daranno esito positivo, la regola potrebbe essere estesa ad altre competizioni FIFA, diventando un nuovo strumento per rendere il calcio più dinamico e corretto. L’obiettivo è duplice: proteggere l’integrità del gioco e responsabilizzare giocatori e staff tecnico, senza compromettere la sicurezza dei calciatori. La Coppa Araba si trasforma così in un vero laboratorio regolamentare.