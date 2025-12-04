Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico: incornata che beffa Maignan e Lazio avanti 1-0
Mattia Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico. A dieci minuti dalla fine il leader biancoceleste si libera in area su calcio d'angolo dalla destra battuto da Tavares e incorna in rete beffando Maignan e il Milan. 1-0 Lazio all'80'.
