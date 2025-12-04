Lo svincolato Lepri fra gola a tanti club: il Pescara prova ad anticipare la concorrenza

Rimasto senza squadra dopo l'esclusione del Rimini dal campionato di Serie C, Tomas Lepri è fra gli svincolati più appetiti sul mercato sia in Serie C sia in Serie B. Come riferisce Tuttoc.com il difensore classe 2003 è finito nel mirino del Pescara, che cerca sempre innesti per migliorare una difesa finora poco ermetica, che ha già avviato un primo sondaggio con l'entourage del calciatore e valuta un'accelerazione per portare il ragazzo alla corte di Giorgio Gorgone.

Su Lepri però, come detto, la concorrenza non manca: anche la Reggiana ha effettuato un primo sondaggio, mentre restano più defilate la Torres e il Forlì in terza serie, nonostante quest'ultimi nelle scorse settimane abbiamo mostrato un certo interesse per il giocatore. Il Pescara punta ad anticipare tutta la concorrenza e già nei prossimi giorni potrebbe affrettare i tempi per tesserarlo.

Gli abruzzesi nel frattempo pensano anche alle uscite in vista del mercato che si aprirà fra circa un mese: Davide Giannini, difensore classe 2005, non rientra più nei piani tecnici e potrebbe lasciare il club. Sul giovane si registra un duello su tutte, tra Vis Pesaro e Sambenedettese, entrambe interessate a garantirsi le prestazioni del talento romagnolo.