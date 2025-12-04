Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide

Risultato finale: Juve Stabia-Bari 0-0

JUVE STABIA

Confente 6 - Spettatore non pagante, zero tiri da parte del Bari.

Ruggero 6 - SI fa apprezzare a metà frazione, quando si libera con una finta di corpo di due avversari sfornando un bel cross per Gabrielloni. Meno preciso nella ripresa, ma il suo compito è anzitutto marcare e lo fa bene. Dall'80' Mannini sv

Giorgini 6,5 - Ottimo in marcatura su Giorgini, puntuale nei raddoppi di marcatura sui trequartisti del Bari.

Stabile 6 - Gioca con grande attenzione e, quando può, si fa vedere nella metà campo avversaria per dare una mano in costruzione. Dall'80' Bellich sv.

Carissoni 6,5 - Continua a impressionare per rendimento, concentrazione e capacità di applicarsi in entrambe le fasi senza conoscere la parola stanchezza. Fondamentale.

Pierobon 5,5 - Prende un giallo dopo meno di 20 secondi: se non è un record poco ci manca. Provvedimento disciplinare che sicuramente lo condiziona. Alti e bassi. Dal 63' Maistro 6 - Nel finale ci prova in tutti i modi, con tre conclusioni verso la porta e qualche giocata di qualità.

Leone 6 - Il Bari è tutto basso a protezione dello 0-0 e chiude tutte le linee di passaggio, lui ha il merito di restare lucido e di gestire ogni pallone con intelligenza. Come sempre. Dal 63' Mosti 6 - Il palo gli nega la gioia del secondo gol stagionale.

Correia 6 - E' ormai un titolare inamovibile, si fa rispettare in interdizione battagliando con Castrovilli e Pagano.

Cacciamani 5 - Abbiamo rimarcato dalla prima giornata sia un buon giocatore, di grande prospettiva. La sensazione, però, è che gli avversari lo abbiano studiato dopo l'effetto sorpresa delle settimane scorse. Occorre un po' più di imprevedibilità per incidere. Dal 55' Piscopo 5 - Ammonito 20 secondi dopo essere entrato in campo, non ha un buon impatto.

Gabrielloni 6 - Un solo gol fino a questo momento, statisticamente non è un girone d'andata positivo. Oggi, però, ci ha provato tanto, almeno nel primo tempo. Si concede un'elegante sponda di tacco per Pierobon.

Candellone 5,5 - Mezzo voto in meno perchè, a differenza del compagno di reparto, non vede mai lo specchio della porta.

Ignazio Abate 6 - Niente da dire: dal punto di vista tattico la squadra convince, visto che propone calcio senza concedere nulla in ripartenza.

BARI

Cerofolini 6 - Salvato dal palo, è goffo ma efficace quando Maistro ci prova dalla distanza.

Meroni 6 - La Juve Stabia attacca da tutte le parti, ma non perde lucidità e fa il suo senza sbavature.

Vicari 5,5 - Per tre volte Gabrielloni lo sovrasta nel gioco aereo, eppure sulla carta non dovrebbe esserci storia dal punto di vista fisico. Un po' meglio nella ripresa, quando sbroglia un paio di situazioni delicate. Dall'80' Pucino sv

Nikolaou 6 - Uno dei calciatori più discussi nell'ultimo periodo risponde con una prova positiva, nel finale anticipo decisivo su Gabrielloni lanciato a rete da Maistro.

Dickmann 6 - E' la classica partita da battaglia e la interpreta bene, contenendo al meglio prima Cacciamani e poi Piscopo.

Braunoder 6,5 - Vivarini sa che è importante anzitutto non perdere e chiede ai due mediani un grande lavoro in fase difensiva. Recupera una marea di palloni.

Verreth 6 - Sfiora il gol con una punizione a lato di poco. Combatte a tutto campo assieme a Verreth.

Dorval 6 - Media tra il contributo che dà in fase difensiva e l'apporto in zona offensiva. Si sacrifica e ci mette il cuore.

Pagano 5 - Squadra tutta arroccata nella propria metà campo, ne fanno le spese i calciatori di maggiore qualità che sono troppo isolati. Dal 68' Rao 6 - Quantomeno vivacizza un minimo una manovra sin lì lenta e prevedibile.

Castrovilli 5 - Prende un giallo che lo fa arrabbiare. Il Bari fatica nella costruzione ed è costretto ad arretrare il raggio d'azione a caccia di palloni giocabili. Sbaglia tanti appoggi negli ultimi 16 metri. Dall'80' Partipilo sv

Moncini 5 Un mese d'astinenza è qualcosa di inusuale per un calciatore che, in B, ha sempre timbrato regolarmente il cartellino. Ha pochissime colpe se gli arrivano pochi palloni, ma non vede mai la porta e il voto non può essere diverso pur con tante attenuanti. Dal 68' Gytkjaer 5 - Copia e incolla del commento fatto per Moncini.

Vincenzo Vivarini 6 - Si rende conto che la squadra ha difficoltà e punta alla sostanza, schierandosi con un accorto 5-4-1 in non possesso. Zero tiri in porta, il dato farà riflettere. Ma contano i fatti e porta a casa un punto prezioso su un campo tosto per tutti.