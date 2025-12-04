Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide

Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incideTUTTO mercato WEB
Gaetano Castrovilli
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Luca Esposito
Oggi alle 21:40Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Bari 0-0

JUVE STABIA

Confente 6 - Spettatore non pagante, zero tiri da parte del Bari.

Ruggero 6 - SI fa apprezzare a metà frazione, quando si libera con una finta di corpo di due avversari sfornando un bel cross per Gabrielloni. Meno preciso nella ripresa, ma il suo compito è anzitutto marcare e lo fa bene. Dall'80' Mannini sv

Giorgini 6,5 - Ottimo in marcatura su Giorgini, puntuale nei raddoppi di marcatura sui trequartisti del Bari.

Stabile 6 - Gioca con grande attenzione e, quando può, si fa vedere nella metà campo avversaria per dare una mano in costruzione. Dall'80' Bellich sv.

Carissoni 6,5 - Continua a impressionare per rendimento, concentrazione e capacità di applicarsi in entrambe le fasi senza conoscere la parola stanchezza. Fondamentale.

Pierobon 5,5 - Prende un giallo dopo meno di 20 secondi: se non è un record poco ci manca. Provvedimento disciplinare che sicuramente lo condiziona. Alti e bassi. Dal 63' Maistro 6 - Nel finale ci prova in tutti i modi, con tre conclusioni verso la porta e qualche giocata di qualità.

Leone 6 - Il Bari è tutto basso a protezione dello 0-0 e chiude tutte le linee di passaggio, lui ha il merito di restare lucido e di gestire ogni pallone con intelligenza. Come sempre. Dal 63' Mosti 6 - Il palo gli nega la gioia del secondo gol stagionale.

Correia 6 - E' ormai un titolare inamovibile, si fa rispettare in interdizione battagliando con Castrovilli e Pagano.

Cacciamani 5 - Abbiamo rimarcato dalla prima giornata sia un buon giocatore, di grande prospettiva. La sensazione, però, è che gli avversari lo abbiano studiato dopo l'effetto sorpresa delle settimane scorse. Occorre un po' più di imprevedibilità per incidere. Dal 55' Piscopo 5 - Ammonito 20 secondi dopo essere entrato in campo, non ha un buon impatto.

Gabrielloni 6 - Un solo gol fino a questo momento, statisticamente non è un girone d'andata positivo. Oggi, però, ci ha provato tanto, almeno nel primo tempo. Si concede un'elegante sponda di tacco per Pierobon.

Candellone 5,5 - Mezzo voto in meno perchè, a differenza del compagno di reparto, non vede mai lo specchio della porta.

Ignazio Abate 6 - Niente da dire: dal punto di vista tattico la squadra convince, visto che propone calcio senza concedere nulla in ripartenza.

BARI

Cerofolini 6 - Salvato dal palo, è goffo ma efficace quando Maistro ci prova dalla distanza.

Meroni 6 - La Juve Stabia attacca da tutte le parti, ma non perde lucidità e fa il suo senza sbavature.

Vicari 5,5 - Per tre volte Gabrielloni lo sovrasta nel gioco aereo, eppure sulla carta non dovrebbe esserci storia dal punto di vista fisico. Un po' meglio nella ripresa, quando sbroglia un paio di situazioni delicate. Dall'80' Pucino sv

Nikolaou 6 - Uno dei calciatori più discussi nell'ultimo periodo risponde con una prova positiva, nel finale anticipo decisivo su Gabrielloni lanciato a rete da Maistro.

Dickmann 6 - E' la classica partita da battaglia e la interpreta bene, contenendo al meglio prima Cacciamani e poi Piscopo.

Braunoder 6,5 - Vivarini sa che è importante anzitutto non perdere e chiede ai due mediani un grande lavoro in fase difensiva. Recupera una marea di palloni.

Verreth 6 - Sfiora il gol con una punizione a lato di poco. Combatte a tutto campo assieme a Verreth.

Dorval 6 - Media tra il contributo che dà in fase difensiva e l'apporto in zona offensiva. Si sacrifica e ci mette il cuore.

Pagano 5 - Squadra tutta arroccata nella propria metà campo, ne fanno le spese i calciatori di maggiore qualità che sono troppo isolati. Dal 68' Rao 6 - Quantomeno vivacizza un minimo una manovra sin lì lenta e prevedibile.

Castrovilli 5 - Prende un giallo che lo fa arrabbiare. Il Bari fatica nella costruzione ed è costretto ad arretrare il raggio d'azione a caccia di palloni giocabili. Sbaglia tanti appoggi negli ultimi 16 metri. Dall'80' Partipilo sv

Moncini 5 Un mese d'astinenza è qualcosa di inusuale per un calciatore che, in B, ha sempre timbrato regolarmente il cartellino. Ha pochissime colpe se gli arrivano pochi palloni, ma non vede mai la porta e il voto non può essere diverso pur con tante attenuanti. Dal 68' Gytkjaer 5 - Copia e incolla del commento fatto per Moncini.

Vincenzo Vivarini 6 - Si rende conto che la squadra ha difficoltà e punta alla sostanza, schierandosi con un accorto 5-4-1 in non possesso. Zero tiri in porta, il dato farà riflettere. Ma contano i fatti e porta a casa un punto prezioso su un campo tosto per tutti.

Articoli correlati
Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"... Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol" Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Fra gol annullati e rigori non concessi: il recupero Juve Stabia-Bari si chiude sullo... Fra gol annullati e rigori non concessi: il recupero Juve Stabia-Bari si chiude sullo 0-0
Altre notizie Serie B
Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone... Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...
Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"... Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol" Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Frosinone, Alvini: "Giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo lavorare per fare il... Frosinone, Alvini: "Giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo lavorare per fare il massimo"
Lo svincolato Lepri fra gola a tanti club: il Pescara prova ad anticipare la concorrenza... Lo svincolato Lepri fra gola a tanti club: il Pescara prova ad anticipare la concorrenza
Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide
Fra gol annullati e rigori non concessi: il recupero Juve Stabia-Bari si chiude sullo... Fra gol annullati e rigori non concessi: il recupero Juve Stabia-Bari si chiude sullo 0-0
Bari, prosegue la contestazione dei tifosi: Curva Nord vuota contro il Pescara Bari, prosegue la contestazione dei tifosi: Curva Nord vuota contro il Pescara
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
4 Achille Costacurta: "Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto"
5 Ora è ufficiale, la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine top news n.1 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
Immagine top news n.2 Dusan Vlahovic si è operato a Londra: il comunicato della Juventus
Immagine top news n.3 Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada insieme"
Immagine top news n.4 Fabiani sul rigore non dato: "A caldo abbiamo preferito non commentare, l'errore è umano"
Immagine top news n.5 Juve, Perin: "Io influencer dello spogliatoio? A volte Spalletti tira fuori dei termini..."
Immagine top news n.6 Bologna-Parma 2-1, le pagelle: Castro da attaccante vero, Estevez si addormenta
Immagine top news n.7 Lazio-Milan, le formazioni: Jashari dal 1', Castellanos vince il duello con Dia. Pulisic in panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan eliminato dalla Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Allegri
Immagine news Serie A n.2 Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri
Immagine news Serie A n.3 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine news Serie A n.4 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
Immagine news Serie A n.5 "Ti ca**i addosso se ti metto?": Pisilli, l'esordio con Mourinho e lo shock De Rossi
Immagine news Serie A n.6 Bebeto ricorda i Mondiali vinti sull'Italia: "Eravamo andati negli USA per vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...
Immagine news Serie B n.2 Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo lavorare per fare il massimo"
Immagine news Serie B n.5 Lo svincolato Lepri fra gola a tanti club: il Pescara prova ad anticipare la concorrenza
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cerignola, Emmausso: "Gli obiettivi ce li creiamo noi. Sogno la A, vale sempre crederci"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, possibile svolta societaria all'orizzonte: prime interlocuzioni con un gruppo del nord
Immagine news Serie C n.4 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.4 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?