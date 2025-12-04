Bologna, finalmente torna Immobile. Italiano: "Potremmo giocare con due punte"

Nel corso della conferenza stampa (leggi qui la conferenza integrale) tenuta dopo la sfida vinta contro il Parma, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del ritorno di Ciro Immobile, finalmente a disposizione dei rossoblu.

103 giorni dopo ha di nuovo a disposizione Immobile, quanto è importante averlo ritrovato?

"A parte numericamente per le rotazioni, ci porta caratteristiche differenti rispetto a quelle che abbiamo. Ci dà esperienza in campo e nello spogliatoio e profondità. Sono contento per lui, ma anche per Sulemana e Rowe. All'inizio abbiamo pagato la timidezza di gente all'esordio, ma poi abbiamo trovato il piglio giusto".

Potremmo vedere l''attacco a due punte anche dall'inizio?

"Prima dell'infortunio di Ciro ci stavamo pensando. Ora, piano piano, nel momento in cui ci sarà la necessità sarà un'opzione".

Chi preferisce tra Lazio o Milan ai quarti?

"Sono due grandi squadre. Abbiamo il pizzico di vantaggio di giocare in casa, ma contro chiunque passerà il turno sarà una sfida tosta".

Come giudica la partita di Rowe?

"Lui, Sulemana, Lykogiannis, ci metto anche Holm che era da un po' che non giocava dall'inizio. Ci è voluto il gol per sbloccare l'inerzia della partita ma anche la testa dei ragazzi. Per gli attaccanti i gol sono linfa vitale e lui è cresciuto in qualità dopo la rete. Avevamo già programmato la staffetta con Dominguez e ritrovarlo ci dà una freccia in più all'arco. Cambiaghi l'ho risparmiato perché non aveva recuperato, ma ora abbiamo una batteria di esterni di qualità".