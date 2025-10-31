...con Dario Canovi

"La Fiorentina mi sembra in una crisi evidente. Ha i calciatori, ma continua a perdere giocando anche senza alcuna voglia di riscatto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Che succede a questa Fiorentina?

"Difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell'anno scorso, anzi forse è un po più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe".

Si aspetta un cambio di panchina se le cose dovessero continuare così?

"Ce lo aspettiamo tutti... quando una squadra come la Fiorentina che aveva ambizioni per arrivare nelle zone di alta classifica si trova penultima qualche domanda bisogna farsela".

Intanto la Juve ha esonerato Tudor...

"Come al solito le responsabilità vanno all'allenatore, ma io non credo sia così. Credo ci sia una corresponsabilità. Chi gioca non è l'allenatore e mi sorprende il cambio di prestazione da una partita all'altra".

Come vede Spalletti?

"Credo si sia preso una grandissima responsabilità. Il suo nome fa pensare che la Juve debba andare in zone alte della classifica, cosa che io non credo. Questa responsabilità potrebbe costargli più di quanto sia giusto".

Chi vincerà lo Scudetto?

"Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico"

Cambia anche il Genoa, il ds: via Ottolini. E traballa anche Vieira.

"E' una situazione un po' fuori dalla norma. Oggi costa meno mandare via un direttore sportivo piuttosto che ammettere le responsabilità. E poi non credo che le colpe siano di Vieira, ma nella logica del calcio italiano c'è che se i risultati dovessero continuare così pagherebbe l'allenatore".