Fiorentina, Christensen: "De Gea il più forte con cui abbia mai giocato. È un grande uomo"

Oliver Christensen è tornato dal prestito allo Sturm Graz a gennaio e ora è il secondo portiere della Fiorentina. Intervistato da In-Form su YouTube, il danese si è raccontato in modo molto sincero: "Una mia passione è collezionare maglie, ne ho tante, molte di calciatori danesi. Durante le partite incontro sempre nel tunnel gli altri giocatori e ci scambiamo la maglia. Una a cui tengo molto? Quella di Sommer dell'Inter".

Chi è il miglior portiere con cui ha giocato?

"Probabilmente David de Gea. È lui o Schmeichel. Sono due grandi nomi, ma direi David. È una leggenda dello United. È stato anche eletto miglior portiere al mondo, o almeno della Premier diverse volte".

Cosa ha imparato da lui?

È difficile imitare il suo modo di stare in porta, ha uno stile molto speciale. Ma ha mani fantastiche e dei palmi enormi. Questo aiuta".

Ha un bel rapporto con lui?

"Sì, molto. Anche se mi ha preso il posto. Glielo dico spesso (sorride, ndr). Ma è un grande uomo, non ti fa pesare minimamente il suo status o la sua carriera. Voglio dire, 12 anni allo United, ha fatto grandi cose".