In Argentina sicuri: Lautaro Martinez ci sarà per la Finalissima con la Spagna

Il tema del giorno in casa Inter sono ovviamente le condizioni di Lautaro Martinez, assente nell'allenamento odierno dopo l'affaticamento muscolare al soleo patito in Norvegia che lo terrà fuori alcune settimane.

L'attaccante nerazzurro sarà rivalutato dallo staff medico del club la prossima settimana, ma l'idea è quella di procedere con cautela e non affrettare i tempi come era successo lo scorso anno, quando Lautaro recuperò a tempo di record e scese in campo con il Barcellona in Champions League. Lo stop per l'argentino dovrebbe essere di circa un mese, lasso di tempo che gli farebbe saltare anche il derby col Milan.

In Argentina, come riporta TycSports, sono abbastanza certi che Lautaro Martinez risponderà alla chiamata dell'Albiceleste per la Finalissima con la Spagna, gara che vedrà affrontarsi i campioni d'Europa e del Sud America, ovvero la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, vincitrice della Copa América 2024.

La gara si svolgerà il prossimo 27 marzo: oltre un mese di tempo quindi per recuperare per la sfida con la Spagna.