Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter per noi è un'opportunità. Tornano Banda e Perez"
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in sala stampa in vista del match di domani alle ore 18 contro l'Inter, gara in programma al Via del Mare:
Sullo stato di forma della squadra?
“Credo che tutto l’ambiente sia positivo rispetto a qualche settimana fa, questo ci inorgoglisce. Non pensiamo che questa sia una di quelle partite che come va, va…sarebbe da perdenti. Va preparata nel migliore dei modi, è un’opportunità importante, al di là dell’avversario. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro. Sullo stato di forma, Štulić non si è allenato per tutta la settimana, proverà a vedere domattina se potrà essere a disposizione. Quando è entrato nell’ultima partita ha avuto una brutta distorsione. Si è sempre messo a disposizione della squadra, dal punto di vista dell’atteggiamento ci tiene al Lecce e ai suoi compagni. Non avremo poi sicuramente Berisha. Tornano Banda e Perez”.
Quanto stanno dando le seconde linee?
“Con i cinque cambi sono fondamentali. In questo momento sono soddisfatto, ma lo dico a bassa voce perché non bisogna accontentarsi. Anche chi non ha giocato ha avuto atteggiamenti giusti, c’è maggiore compattezza e maggiore unità di intenti. Chi sta giocando poco si sta allenando benissimo, alzando il livello della squadra”.
