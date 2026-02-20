La settimana perfetta del Catanzaro non basta, Aquilani: "Non dobbiamo sentirci appagati"

"È stata una settimana perfetta, non solo per le tre vittorie, ma perché abbiamo segnato sei gol senza subirne. Questo ci gratifica e deve darci forza e convinzione per continuare, sapendo che possiamo ancora migliorare". Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella di domani tornando sui nove punti conquistati nella settimana del turno infrasettimanale che hanno blindato la salvezza dei calabresi che ora possono guardare ad altri obiettivi senza preoccupazioni.

"Sappiamo che ci aspetta una gara complicata anche perché si gioca su un sintetico e per noi sarà la prima volta in stagione. - prosegue Aquilani come riporta il sito del club - Ci siamo preparati per capire le differenze rispetto all’erba naturale ma non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare a esprimere al meglio quello che sappiamo fare, con fame e senza sentirci appagati".

Il tecnico poi mette in guardia i suoi da eventuali rilassamenti: "All’andata abbiamo affrontato una squadra ben allenata e organizzata. Abbiamo rivisto quella partita per prepararci al meglio, pur sapendo che nel ritorno cambiano sempre tante cose. È un avversario tosto, lo dimostrano le difficoltà che tutti hanno incontrato contro di loro. - conclude Aquilani - Pittarello? Ha recuperato completamente ed è un rientro importante per noi".