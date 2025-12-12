Chi è e con chi lavora Paolo Ardoino, l'uomo che vuole comprare tutte le quote Juve di Exor

"Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club". L'annuncio social di Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha scosso appena qualche minuto fa tutto il mondo bianconero. Ma chi è Ardoino e cosa fa Tether? Facciamo un passo indietro.

Nel nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus è presente anche il rappresentante di Tether Francesco Garino. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università di Torino nel 1994, il rappresentante del secondo azionista del club bianconero si è poi specializzato in Ortognatodonzia e dal 2025 è membro della Angle Society North Atlantic, oltreché curatore di oltre 70 pubblicazioni. Alle sue spalle, come responsabili di Tether, ci sono il CEO Paolo Ardoino ed il CFO Giancarlo Devasini. Per quanto riguarda Ardoino, colui che si è spesso pronunciato sulle sorti della Juventus e che ha coniato lo slogan MJGA (Make Juventus Great Again), si tratta di un informatico e imprenditore italiano che nel 2014 proprio insieme al collega ha sviluppato USDt, di fatto un "dollaro digitale" libero da vincoli bancari e accessibile a tutti, anche alle popolazioni più povere o senza la possibilità di accedere ad un conto corrente. Col tempo è diventato anche Cto di Bitfinex, piattaforma per scambiare criptovalute. Il suo patrimonio stimato, secondo Forbes, è di 9,5 miliardi di dollari.

Devasini nasce invece come chirurgo, ma come ammise lo stesso Ardoino in una vecchia intervista "in realtà si è dedicato a fare imprese tech per 30 anni. Credo che abbia fatto davvero pochi interventi in sala operatoria". Il loro legame inizia nel 2014 e da quel giorno la crescita loro e delle aziende è stata esponenziale. Proprietario del 47% di Tether, Devasini ha un patrimonio personale stimato secondo Forbes di 22,4 miliardi di dollari.