Thiago Silva al Milan, Cassano rivela: "C'era l'accordo ma Allegri si è imposto per non averlo"

A 41 anni di età, Thiago Silva ha scelto di concedersi un ultimo ballo in Europa salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto. Prima del suo passaggio ai Dragões di Farioli, tuttavia, si era parlato anche di un possibile ritorno al Milan, sponsorizzato da diversi tifosi che tanto avrebbero voluto rivedere a San Siro il difensore che vestì la maglia rossonera tra il 2009 e il 2012 e con cui vinse lo scudetto nella stagione 2010/11.

Alla fine, però, non se ne è fatto di niente e a spiegarne i motivi è stato Antonio Cassano a Viva El Fútbol: "Ibrahimovic aveva dato al 100% l'ok per prenderlo a zero e neanche con tanti soldi per l'ingaggio. Thiago da persona di alto livello chiama Allegri che gli dice che sta cercando una punta. Ai tifosi del Milan voglio dire: il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno al Milan di Thiago Silva".

Continua Cassano: "Il ragazzo era disposto anche a fare da chioccia a Gabbia: poteva chiudere un cerchio, dopo essere andato via quando non voleva andare via. Voleva tornare in bianco, facendo mettere al Milan la cifra: Allegri per rispondergli no ha dovuto mandare mille messaggi. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato per via soprattutto di Allegri che ha messo il veto mentre Ibrahimovic lo voleva".