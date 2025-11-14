Incertezza Anguissa anche sul rinnovo col Napoli. A un passo quello di Rrahmani

Anche in casa Napoli, con l'arrivo dei primi freddi, si inaugura la stagione dei rinnovi di contratto. E sul piatto c'è, tra le altre cose, il futuro di due grandi protagonisti degli ultimi anni in azzurro, nonché di entrambi gli scudetti vinti dalla compagine campana nel 21° secolo. Osserviamo i loro casi, uno per uno.

Tra i due, chi sembra aver la strada maggiormente in discesa è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è rientrato a pieno regime nelle scorse settimane dopo l'ultimo infortunio, riprendendosi senza alcuna discussione il suo posto da titolare. Sotto contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione per aggiungere un altro anno, nei prossimi giorni Rrahmani dovrebbe mettere la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029 e lo porterà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti.

C'è invece un pochino più di alone di mistero attorno alla vicenda Zambo Anguissa. A partire intanto da quando rientrerà, visto che l'infortunio da lui rimediato con la nazionale del Camerun non è questione di pochissimo conto. Ma soprattutto c'è da capire quanto sia intenzionato ad andare fino in fondo per il rinnovo del suo contratto con il Napoli: a inizio mese sembrava tutto fatto per un prolungamento, con aumento del suo ingaggio fino ad sfondare i 4 milioni di euro netti all'anno, ma con il passare dei giorni è cresciuta l'insicurezza, visto che la fumata bianca non è arrivata. E c'è chi dice che non sia nemmeno così vicina.