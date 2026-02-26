Incredibile al Franchi, lo Jagiellonia rende i tre gol alla Fiorentina e porta la gara ai supplementari

Incredibile quanto successo al Franchi, dove lo Jagiellonia rende alla Fiorentina le tre reti incassate in Polonia e porta la gara ai supplementari. Mattatore assoluto della gara un Mazurek, autore di una tripletta.

Il primo tempo

Lo Jagiellonia parte molto forte e ci mette appena un tempo a riaprire il discorso qualificazione sfruttando le dormite di una Fiorentina probabilmente con la testa già al campionato e un Comuzzo sempre in difficoltà con Pululu. È proprio da una triangolazione del centravanti che nasce la rete al 23’: l’angolano è bravo a prendere la posizione sul 2005 e a servire l’ingresso di Mazurek, il quale sfrutta una dormita di Mandragora, si presenta davanti a Lezzerini e non fallisce il più facile dei tap-in. Sul finire di primo tempo arriva la doccia freddissima per i viola, ancora puniti da Mazurek che raccoglie un pallone vagante in area, calcia a giro ed è anche fortunato a trovare la deviazione di Comuzzo che manda completamente fuori giri Lezzerini per lo 0-2.

Il secondo tempo

La ripresa si apre come peggio non poteva per la Fiorentina: dopo quattro minuti Pozo parte sulla destra e serve al centro Pululu, ancora in vantaggio nel duello con Comuzzo. L’angolano è bravissimo nel difendere spalle alla porta, a vedere sulla destra il movimento avventato di Dodo e a servire a rimorchio ancora Mazurek, che completa la sua notte magica con la tripletta che riapre la qualificazione. Sullo 0-3 Vanoli è costretto a mettere mano ai ‘titolari’ e getta nella mischia Fagioli e Solomon. Con l’ingresso del regista ex Juve i viola tornano a gestire meglio la palla, senza però sfondare una solidissima linea polacca. Nel finale Vanoli è costretto a giocarsi che la carta Kean, che in pieno recupero avrebbe un'occasione ghiottissima che il numero 20 spedisce alle stelle.

